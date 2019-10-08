Глава МИД Украины назвал три сценария событий в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко озвучил варианты действий в Донбассе. Он заявил, что видит, как минимум, три сценария дальнейшего развития событий.

Так, по его словам, одним из них является попытка договориться в рамках минских соглашений.

«Вторая тактика – тянуть бесконечно долго, пока будут убивать наших солдат, пока люди по ту сторону линии окончательно возненавидят нас, и никогда мы не сможем их вернуть», - сказал Пристайко в эфире телеканала ICTV.

Третий вариант, отметил глава МИД, заключается в том, чтобы «никогда не возвращаться к этой части Украины».

Он также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда пытаются закончить то, что начали их предшественники, начиная с минских соглашений. В случае же невыполнения договоренностей, подчеркнул он, для поддержания мира необходимо будет обратиться к международному сообществу.