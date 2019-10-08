Гуляющий по поселку под Сургутом лев попал на видео

В поселке Белый Яр под Сургутом прохожих удивил свободно гуляющий по улицам львенок. Хищник спокойно относился к людям и даже лег передохнуть на автомобиль.

Львенок бродил без сопровождения и намордника, а потому очевидцы вызвали полицию. После этого появился хозяин животного – он заявил, что львенок безопасен, давно живет в квартире, а на улицу просто вышел погулять, пишет сайт «Комсомольской правды».

В данный момент полиция выяснят все обстоятельства произошедшего. В том числе, насколько законно содержать хищника в обычной квартире.