Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Экс-пилот ВВС США рассказал о поглотившей торпеду «темной материи» в Тихом океане

Ян Брацкий
08:18 08.10.2019
До этого пилот безуспешно пытался перехватить неопознанный летающий объект в небе над Тихим океаном.
Экс-пилот ВВС США рассказал о поглотившей торпеду «темной материи» в Тихом океане
© Фото: US Department of Defence / The Independent

Бывший американский пилот Дэвид Фравор рассказал новые подробности своей встречи с неопознанным летающим объектом. Инцидент произошел еще в 2004 году, но летчик до сих пор не смог найти убедительных объяснений случившемуся.

По словам экс-пилота, во время учений в Тихом океане в 160 километрах от Сан-Диего из воды появилась неизвестная «ледяная масса» или «темная материя». Очевидец описывает ее как бесформенный и чрезвычайно подвижный объект. Скептики поспешили предположить, что впечатлительный командор увидел обычную подводную лодку, но сам он категорические не согласен с такими выводами.

«Это не подводная лодка, тот кто видел их раньше, уже ни с чем другим не спутает. Это большой объект, круглой формы, который поднялся из глубин», - заявил Фравор.

Непонятная «темной материи» не просто появилась на поверхности океана, но и якобы сумела завладеть торпедой, которую просто засосало в центр массы, вспоминает пилот в интервью Daily Star.

Неопознанный объект исчез также быстро, как и появился. По словам бывшего командира истребителя, свидетелями этого необычного явления стал не только он, но и дайвер, который в этот момент работал с торпедой в воде.

Впервые инцидент, о котором рассказывает Фравор, был предан огласке в 2017 году. Тогда стало известно, что пара истребителей, одним из которых управлял Дэвид Фравор, получила приказ перехватить неопознанную воздушную цель в районе проведения учений в районе Тихого океана недалеко от Сан-Диего.

Прибыв в обозначенную область, пилот якобы увидел неизвестный вращающийся объект, парящий на высоте 24 километра над землей, при этом, по словам командира американского воздушного судна, он был поражен скоростью, которую удалось развить неизвестному объекту. Вместе с тем, по словам Фравора, как только он начал снижаться, объект устремился к истребителю навстречу, однако затем резко пропал.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.10.2019, 17:30
В Крыму ответили на планы США по «сдерживанию» России в Черном море
Дата07.10.2019, 20:00
Шойгу провел переговоры с министром обороны США
Дата07.10.2019, 14:05
Ласицкене призвала уйти в отставку руководство ВФЛА
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата07.10.2019, 15:08
Опубликованы первые кадры применения новейшего комплекса «Палантин-К»
Дата30.09.2019, 14:06
Бастрыкин инициировал перемещение экспозиции маршала Конева из глухой деревни в Киров
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
09:00 В стране и мире
Глава МИД Украины назвал три сценария событий в Донбассе
08:59 В стране и мире
Плавучий космодром «Морской старт» могут отправить из США в Россию
08:31 В стране и мире
Видео
Гуляющий по поселку под Сургутом лев попал на видео
08:18 В стране и мире
Экс-пилот ВВС США рассказал о поглотившей торпеду «темной материи» в Тихом океане
07:36 В стране и мире
Видео
В космосе впервые вырастили говядину
События дня
События дня
Умер Марк Захаров
Взвод-2019
Центр-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Гуляющий по поселку под Сургутом лев попал на видео
Кинологи назвали самые «вредные» породы собак
Видео
Врачи провели первую операцию «девочке-бэтмену» из США
Видео
Пассажирский лайнер разминулся в небе с баллистической ракетой США: видео
Видео
Впервые опубликованы кадры из личного архива юного Децла
Видео
Кардашьян крестила детей в Армении: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.