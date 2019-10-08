Экс-пилот ВВС США рассказал о поглотившей торпеду «темной материи» в Тихом океане

Бывший американский пилот Дэвид Фравор рассказал новые подробности своей встречи с неопознанным летающим объектом. Инцидент произошел еще в 2004 году, но летчик до сих пор не смог найти убедительных объяснений случившемуся.

По словам экс-пилота, во время учений в Тихом океане в 160 километрах от Сан-Диего из воды появилась неизвестная «ледяная масса» или «темная материя». Очевидец описывает ее как бесформенный и чрезвычайно подвижный объект. Скептики поспешили предположить, что впечатлительный командор увидел обычную подводную лодку, но сам он категорические не согласен с такими выводами.

«Это не подводная лодка, тот кто видел их раньше, уже ни с чем другим не спутает. Это большой объект, круглой формы, который поднялся из глубин», - заявил Фравор.

Непонятная «темной материи» не просто появилась на поверхности океана, но и якобы сумела завладеть торпедой, которую просто засосало в центр массы, вспоминает пилот в интервью Daily Star.

Неопознанный объект исчез также быстро, как и появился. По словам бывшего командира истребителя, свидетелями этого необычного явления стал не только он, но и дайвер, который в этот момент работал с торпедой в воде.

Впервые инцидент, о котором рассказывает Фравор, был предан огласке в 2017 году. Тогда стало известно, что пара истребителей, одним из которых управлял Дэвид Фравор, получила приказ перехватить неопознанную воздушную цель в районе проведения учений в районе Тихого океана недалеко от Сан-Диего.

Прибыв в обозначенную область, пилот якобы увидел неизвестный вращающийся объект, парящий на высоте 24 километра над землей, при этом, по словам командира американского воздушного судна, он был поражен скоростью, которую удалось развить неизвестному объекту. Вместе с тем, по словам Фравора, как только он начал снижаться, объект устремился к истребителю навстречу, однако затем резко пропал.