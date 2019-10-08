В космосе впервые вырастили говядину

На МКС впервые вырастили мясо из коровьих клеток. Опыт провели по израильской технологии в российской части станции.

Клетки животных собрали на Земле и доставили в космос, где на 3D-принтере, имитирующем процесс естественной регенерации клеток, напечатали новый кусок говядины. На вкус стейк оценить не удалось, так как процесс происходил в рамках научного эксперимента.

Планируется, что в ближайшем будущем технология позволит обеспечивать мясной пищей астронавтов. Стоимость выращенного куска говядины оценивается в десять тысяч долларов, однако доставка такого же на МКС обошлась бы в четыре раза дороже. Кроме того, ученые надеются, что выращиваемое мясо, которое можно производить в любых условиях, позволит снизить негативное воздействие животноводства на Землю.