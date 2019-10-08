Актриса Бочкарева вышла на связь после слухов о ее исчезновении

Российская актриса Наталья Бочкарева вышла на связь с журналистами и рассказала о своем самочувствии. Отвечая на вопросы РБК о своем здоровье, звезда сериала «Счастливы вместе» ответила, что чувствует себя хорошо.

Ранее в СМИ появилась информация о внезапном исчезновении актрисы. До возникновения этих слухов ее часто встречали возле дома соседи, но потом они заявили, что женщина бросила свой дорогой автомобиль под окнами, не отвечает на телефонные звонки, не открывает дверь и не водит детей в школу.

Друг Бочкаревой Андрей Ковалев объяснил молчание артистки нежеланием обсуждать свою жизнь. Он отметил, что актриса продолжает заниматься своими детьми. Что же касается школы-студии, которая была организована Бочкаревой, то она переезжает в другое место.

В конце сентября появилась информация о том, что похожую на Бочкареву женщину задержали в Москве с наркотиками. Сама актриса эту информацию категорически отвергает.