В ОБСЕ напомнили о российских правах на Крым

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крым до включения в состав Украинской ССР принадлежал России. Такое заявление он сделал на полях международного форума Salzburg Europe Summit, проходящего в Австрии.

Во время дискуссии Сайдика попросили выразить свое отношение к референдуму 2014 года, который прошел на территории полуострова, однако он уклонился от прямого ответа.

«Прошу вас понять, что я относительно темы Крыма не выражаю позицию, поскольку я являюсь специальным представителем и сфера моей ответственности - Донбасс», - цитирует спецпредставителя агентство «Укринформ».

Через какое-то время Мартин Сайдик вновь взял слово, отметив, что во времена Советской союза полуостров около 30 лет находился в составе РСФСР, затем 37 лет – в составе Украинской ССР, а до этого существовало Российская империя.

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума, который был проведен после государственного переворота на Украине в 2014 году. Подавляющим большинство жители Крыма проголосовали за вхождение в состав России. Украина, США и ЕС итоги народного волеизъявления принимать отказались и ввели в отношении официальной Москвы санкции.

Российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что референдум в Крыму был проведен в полном соответствии с международным правом и вопрос территориальной принадлежности полуострова закрыт окончательно.