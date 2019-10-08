Названы самые популярные страны для встречи Нового года

Большинство российских туристов собирается встретить Новый год в жарких странах. Самыми популярными направлениями на праздники в этом году, согласно продажам 120 туроператоров, стали Таиланд, ОАЭ и Турция.

Меньше всего – 23 тысячи рублей – за новогодний тур заплатил человек, который встретит праздник в Стамбуле. В отеле «три звезды» он проведет четыре ночи, питание в счет не включено. Самым же дорогим стал тур в Ла-Роману (Доминикана) на десять ночей в пятизвездочном отеле с питанием «все включено». За четверых взрослых пришлось заплатить 656 тысяч рублей.

Аналитики выяснили, что в этом году на конец сентября было выкуплено в 2,5 раза больше новогодних туров, чем в прошлом. Средний чек при этом увеличился всего на две тысячи рублей – до 139 тысяч. В 2018 году лидером продаж туров на Новый года была Индия, а ОАЭ тогда не входили даже в первую пятерку, сообщает РИА Новости.

Ранее эксперт рынка туризма рассказал о способах сэкономить на новогоднем путешествии. По его словам, шансы купить дешевые авиабилеты на предпраздничные даты небольшие, но все-таки существуют.