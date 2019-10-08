Огромный медведь пробежался по улицам Вилючинска: видео

Жители Вилючинска обеспокоились появлением медведя на улицах города. В Сети появился ролик, на котором косолапый на огромной скорости мчится по дороге. При этом автор видео снимает бегущего хищника из машины, следующей за ним.

Уточняется, что на место, где видели медведя, выехал охотовед, но зверя не нашел. Также известно, что больше хищника в городе не замечали.

По данным ИА «Камчатка», зверь был замечен на улицах Крашенникова и 50 лет ВЛКСМ. Кадры с бегущим медведем были опубликованы на YouTube.

В сентябре в Авачинской бухте на Камчатке жители сняли на видео бурого медведя, который плыл, предположительно, в сторону города Вилючинска. Невозмутимый хищник не обращал никакого внимания на комментарии наблюдателей.