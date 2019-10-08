Сирийские саперы подорвали секретный склад террористов: видео с воздуха

Сирийские саперы, подготовленные российскими военнослужащими, произвели подрыв пещер и тоннелей, созданных боевиками в провинции Хама. Большинство таких тайников они использовали в качестве укрытий и хранилищ боеприпасов.

В укрытиях саперы обнаружили десятки единиц оружия в том числе производства США и стран НАТО. Чтобы скрыть все следы, боевики при отступлении заминировали тоннели, поэтому саперы, соблюдая все меры предосторожности, забирают «трофеи», а подземные базы подрывают.

Подобных схронов на юге Идлиба десятки. В них есть системы вентиляции, проведена канализация, есть даже электричество и водопровод. Видно, что террористы готовились к долгой обороне и вложили немало сил в строительство. Здесь же в нечеловеческих условиях держали пленников, а в специальных мастерских штамповали дроны для атак на российские военные базы и другие объекты.