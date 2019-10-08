«Кот-мотылек» восхитил Сеть: видео

В Сети восхитились новым видео, которое «захватило» умы пользователей: на ролике кот цепляется за люстру, после чего висит в таком положении довольно продолжительное время. При этом животное никак не демонстрирует признаков дискомфорта.

Интернет-пользователи сравнили кота с «мотыльком» за тягу к свету.

«Когда ты мотылек, который переродился в кота», - отметил один из комментаторов. «Этот кот - душа вечеринки», - добавил другой.

В настоящее время ролик посмотрели уже почти три миллиона человек. Видео было размещено в социальной сети Twitter.

Прославиться можно не только благодаря люстре: другая кошка затмила моделей на показе мод в Турции.