Друг Бочкаревой рассказал, куда «пропала» актриса

Андрей Ковалев, друг актрисы Натальи Бочкаревой, сообщил в комментарии «360», что в настоящее время артистка находится у себя дома, причем ей запрещено общаться с прессой.

Он добавил, что такое ограничение появилось по инициативе адвокатов актрисы.

«Уголовное дело заведено. Она может быть невыездная», - сказал Ковалев.

Он отметил, что актриса продолжает заниматься своими детьми, однако сама она чувствует себя плохо. Что же касается школы-студии, которая была организована Бочкаревой, то она переезжает в другое место.

Ранее появилась данные о том, что Бочкарева пропала из виду после скандала с запрещенными веществами. Причиной тому стала появившаяся в СМИ информация о задержании женщины, похожей на Бочкареву, за рулем автомобиля.

В соответствии с данными полиции и опубликованными кадрами задержания, женщина 1980-го года призналась во время разговора с правоохранителями, что имеет при себе некоторое количество наркотического средства.

Бочкарева и ее представители до сих пор опровергают, что на видео запечатлена она.