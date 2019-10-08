Джим Керри посвятил новую карикатуру Трампу и Зеленскому

Американский актер Джим Керри нарисовал карикатуру на президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. На рисунке они изображены вместе, а американский лидер с хитроумным прищуром обращается к украинскому коллеге цитатой из кинофильма «Крестный отец».

«Однажды, этот день может никогда и не наступить, я попрошу тебя сделать мне одолжение. Но до тех пор прими этот дар в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери», - написано на опубликованном в Twitter актера изображении.

© Jimcarrey, Twitter

Напомним, причиной, побудившей Керри к рисованию, стала недавняя публикация стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского, в котором они обсуждали расследование украинской прокуратуры в отношении одного из крупнейших предприятий Украины, в управлении которым участвовал сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер. Между тем, Керри и ранее отличался небезразличием по отношению к действиям власти, раскритиковав, к примеру, идею Трампа о создании космических войск.