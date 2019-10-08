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В Сбербанке сообщили о новой утечке данных клиентов

Наталия Майорова
04:00 08.10.2019
Большинство карт уже перевыпустили и в настоящее время никакой угрозы для средств клиентов нет.
В Сбербанке сообщили о новой утечке данных клиентов
© Фото: Nikolay Gyngazov, globallookpress

Сбербанк сообщил о новых утечках личных данных клиентов. Их выявила служба безопасности банка.

Установлено, что сотрудник, который ранее выкрал сведения, касающиеся 200 человек, совершил еще одно нарушение: в конце сентября он продал пять тысяч учетных записей кредитных карт «Уральского отделения» Сбербанка одной из преступных групп. Большинство карт уже перевыпустили и в настоящее время никакой угрозы для средств клиентов нет.

«Службой безопасности банка во взаимодействии с правоохранительными органами были изъяты все украденные сведения и зафиксированы доказательства этого», - говорится в пресс-релизе организации.

Руководители Сбербанка извинились за возникшую ситуацию и предупредили вкладчиков, что сотрудники банка никогда не звонят своим клиентам, чтобы узнать или уточнить какую-либо информацию. Делать это могут только мошенники.

В банке еще раз напомнили, что CVV-код, который написан на обратной стороне карты, а также ПИН-код и личное кодовое слово нельзя доверять никому.

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