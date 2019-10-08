В МЧС рассказали, как уберечь дачу от пожара зимой

В МЧС рассказали о том, как подготовить дачный дом к зиме так, чтобы он не стал жертвой непредумышленного пожара. Многие дачники, оставляя дом пережидать зимние холода, забывают об элементарных правилах противопожарной безопасности.

В частности, дачу необходимо полностью обесточить, так как возгорание может произойти из-за скачка электроэнергии в сети. Также необходимо убрать из дома газовые баллоны, если они там имеются, выключить счетчик и выкрутить предохранители. В случае же подачи газа в дом при помощи магистральной линии, обязательно следует отключить его на входе, а не просто перекрыть подачу к приборам, расположенным внутри жилища.

Помимо прочего, МЧС также советует дачникам убраться на участке и избавиться от сухих веток и мусора, разобрать парники – таким образом, на придомовой территории не останется ничего, что может поспособствовать распространению возникшего огня.