В России нашли способ снизить число осложнений после операций на сердце

Ученые из Сибирского федерального университета протестировали совместимость четырех биополимеров с клетками крови человека и животных. Данные соединения имеют огромный потенциал для применения в медицине. В частности, в будущем можно будет сократить количество постоперационных осложнений в сердечно-сосудистой хирургии благодаря применению биополимеров, применяя их в качестве покрытия сосудистых эндопротезов - стентов.

В мире растет процент заболеваний атеросклерозом. Причем самому высокому риску подвержены мужчины в возрасте от 40 до 60 лет. В настоящее время одним из методов лечения является стентирования коронарных сосудов сердца. Речь идет о процессе, когда в сосуды вводятся специальные каркасы. Они расширяются, увеличивая просвет сосуда и улучшая кровоснабжение. Однако есть вероятность постоперационных осложнений из-за аллергической реакции клеток крови на материал, из которого сделан стент. В таком случае, жизнь пациента может оказаться под угрозой. Чтобы избежать послеоперационных осложнений необходимы стенты с низкоаллергенным покрытием.

По словам доцента кафедры биотехнологии СФУ Анны Шумиловой, полимерные пленки были помещены в специальные стерильные планшеты с клетками крови.

«При эксперименте эритроциты не лопались, и не деформировались; тромбоциты и моноциты вели себя, как в кровяном русле здорового организма, макрофаги демонстрировали на поверхности пленок обычное поведение», - подчеркнула она.

В результате исследования выяснилось: биополимерная «оболочка», которая делает металлический коронарный стент «невидимым» для иммунной системы человека, может снизить количество постоперационных осложнений в сердечно-сосудистой хирургии. Работа была опубликована в журнале International Journal of Biological Macromolecules.