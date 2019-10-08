В Конгрессе США заявили о возможных планах выхода из Договора по открытому небу

Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил о возможных планах Соединенных Штатов выйти из Договора по открытому небу.

Конгрессмен направил свое письмо с протестом советнику президента США по национальной безопасности Роберту О’Брайену. В тексте он выразил глубокую обеспокоенность тем, что Вашингтон рассматривает вариант выхода из соглашения.

«Решительно призываю вас воздержаться от данного опрометчивого действия», - говорится в письме.

Энгел отметил, что Договор по открытому небу дает США возможность «следить за военными перемещениями в России» в то время, когда союзники Америки и партнеры по НАТО также неоднократно подчеркивали важность соглашения. Слова конгрессмена цитирует РИА Новости.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Договор действует с 2002 года и устанавливает режим открытого неба, позволяя странам-участницам совершать облеты территорий друг друга и открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях.