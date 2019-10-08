Названы видимые симптомы-предвестники развития рака

Сухость кожи, зуд и темные пигментные пятна могут свидетельствовать о развитии онкологии в организме. Об этом рассказал врач Александр Мясников.

Он добавил, что медикам следует как можно внимательнее осматривать пациента, ведь факторы риска зачастую находятся на теле человека. Причем их заметно без специальных анализов.

«Исследования говорят, что если после осмотра больного и разговора с ним у вас нет диагностической концепции, то, скорее всего, на 90 процентов никакие анализы и компьютерные томографии вам не помогут», - уточнил Мясников.

По его словам, к перечисленным выше симптомам следует также отнести изменение ногтевой пластины, поскольку именно так можно узнать о наличии меланомы.

«Мы видим метастаз от меланомы и не понимаем где. Иногда просто синий ноготь. Думают, что прищемили», - добавил Мясников.

К признакам рака можно добавить плохое заживление ран, ведь папилломы на теле человека могут сигнализировать о присутствии в организме онкогенных вирусов. Они, в свою очередь, провоцируют развитие опухолей, рассказал медик в эфире «Россия 1».

Ранее врачи назвали болезни, которые, по их мнению, являются более страшными, чем онкология. Они составили список из пяти смертельных заболеваний, которые на сегодняшний день не поддаются лечению.