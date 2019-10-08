На побережье Черного моря обнаружили древний клад
Археологам удалось обнаружить 16 золотых и более 20 бронзовых монет.
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В Болгарии археологи обнаружили на побережье Черного моря клад. Находка относится к V веку, сообщает aif.ru.
По данным The Sofia Globe, раскопки проводились на территории небольшого города Девня. Археологам удалось обнаружить 16 золотых и более 20 бронзовых монет.
Наиболее ценным являются монеты из золота с изображением императора Феодосия II и его двоюродного брата Валентиниана III.
По словам эксперта краеведческого музея Варны Христо Кузова, клад могли спрятать, когда на город Маркианополь напали гунны.