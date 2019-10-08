Два комитета ООН прервали работу из-за ситуации с визами для россиян

Два комитета Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов. В частности, такие действия предприняли первый и шестой комитеты по причине невыдачи виз дипломатам из России и нескольких других стран.

Заседание должно было начаться в 15.00 часов по местному времени (22.00 МСК), но в последний момент табло сигнализировало об отмене и переносе мероприятия на утро вторника.

Информация о приостановке работы комитетов поступила от представителей России и Ирана, чьи делегаты не смогли из-за невыдачи виз принять участие в заседании.

«Программа работы комитета принимается консенсусом. Такового нет», - цитирует РИА Новости слова Геннадия Кузьмина, заместителя постпреда РФ при ООН.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что госсекретарь США Майк Помпео подтвердил ему, что ни он, ни президент страны Дональд Трамп, не имеют отношения к невыдаче виз членам делегации России для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.