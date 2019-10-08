Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Два комитета ООН прервали работу из-за ситуации с визами для россиян

Егор Левин
02:43 08.10.2019
Информация о переносе заседаний поступила от представителей РФ и Ирана.
Два комитета ООН прервали работу из-за ситуации с визами для россиян
© Фото: Pixabay

Два комитета Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов. В частности, такие действия предприняли первый и шестой комитеты по причине невыдачи виз дипломатам из России и нескольких других стран.

Заседание должно было начаться в 15.00 часов по местному времени (22.00 МСК), но в последний момент табло сигнализировало об отмене и переносе мероприятия на утро вторника.

Информация о приостановке работы комитетов поступила от представителей России и Ирана, чьи делегаты не смогли из-за невыдачи виз принять участие в заседании.

«Программа работы комитета принимается консенсусом. Такового нет», - цитирует РИА Новости слова Геннадия Кузьмина, заместителя постпреда РФ при ООН.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что госсекретарь США Майк Помпео подтвердил ему, что ни он, ни президент страны Дональд Трамп, не имеют отношения к невыдаче виз членам делегации России для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.10.2019, 17:30
В Крыму ответили на планы США по «сдерживанию» России в Черном море
Дата07.10.2019, 20:00
Шойгу провел переговоры с министром обороны США
Дата07.10.2019, 14:05
Ласицкене призвала уйти в отставку руководство ВФЛА
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата07.10.2019, 15:08
Опубликованы первые кадры применения новейшего комплекса «Палантин-К»
Дата30.09.2019, 14:06
Бастрыкин инициировал перемещение экспозиции маршала Конева из глухой деревни в Киров
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
02:43 В стране и мире
Два комитета ООН прервали работу из-за ситуации с визами для россиян
02:15 В стране и мире
Названы самые «перегруженные» туристами страны
02:10 В стране и мире
На заводе Чкалова собрали первый моторный отсек для нового Ту-160М2
02:08 В стране и мире
Названы видимые симптомы-предвестники развития рака
01:50 В стране и мире
Турция завершила подготовку к операции в Сирии
События дня
События дня
Умер Марк Захаров
Взвод-2019
Центр-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Кинологи назвали самые «вредные» породы собак
Видео
Впервые опубликованы кадры из личного архива юного Децла
Видео
Пассажирский лайнер разминулся в небе с баллистической ракетой США: видео
Видео
Кардашьян крестила детей в Армении: видео
Видео
Таксист публично отказался везти Порошенко: видео
В Москве умерла известная участница КВН
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.