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Американский разведчик: исследователь «расшифровал» тату на теле участника группы Дятлова

Наталия Майорова
23:56 08.10.2019
Исследователь обратил внимание на татуировку на теле одного из туристов. На изображении он увидел так называемый «код, шифр или пароль».
Американский разведчик: исследователь «расшифровал» тату на теле участника группы Дятлова
© Фото: wikimedia

Исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев усомнился в подлинности биографии одного из участников группы Дятлова, погибшей в 1959 году на Северном Урале. Речь идет о Семене Золотареве.

Исследователь утверждает: Золотарев в последний момент напросился к экспедиции. Дегтерев также обращает внимание на то, что мужчина воевал, только вот, где он находился в период с 1942 по 1944 годы, информация утеряна. Однако, утверждает исследователь, существует версия, согласно которой Золотарев якобы попал в плен в 1942-м году, где «перешел на сторону врага» и «был завербован службами США».

Исследователь вспоминает, как в апреле прошлого года была проведена эксгумация останков Золотарева на Ивановском кладбище в Екатеринбурге. Однако, по его мнению, в могиле находился не Золотарев. Дегтерев также обращает внимание на то, что во время вскрытия на теле туриста якобы присутствовали татуировки.

«На руке имеется надпись: "Гена". На тыле правого предплечья в средней трети татуировка с изображением "свеклы" и буквы "С", на тыле левого предплечья татуировка с изображением "Г.С ДАЕРММУАЗУАЯ", пятиконечная звезда и буквы "С", "Г+С+П=Д" и цифра "1921"», - отметил исследователь.

Дегтерев предположил, что, скорее всего, татуировка являлась «кодом, шифром или паролем».

«Вероятно, он транспортировал какой-то важный груз, или даже какого-то человека обладавшего определенной информацией»,- рассуждает Дегтерев.

Исследователь попытался «расшифровать» загадку, в результате чего выяснил, что татуировка якобы является «сочетанием шифра Морзе и фонетического алфавита "Альфа-Браво", принятого в 1956-м году в странах НАТО». Дегтерев нашел объяснение загадочному «шифру», сославшись на то, что в 1958-м году США планировали некую операцию, включающую вылеты самолета-разведчика.

«Фотографировать все подряд самолет не может. Кто-то должен установить маркерные радиомаяки рядом с особенно интересными объектами. Такой объект находился рядом со склоном горы Отортен. Человек, выдававший себя за ветерана войны Семена Золотарева, должен был установить маяк рядом с ним. Код, написанный им на руке, он должен был ввести азбукой Морзе и поставить маяк на цикличную передачу. Видимо, первый полет планировался в феврале 1959 года. Но, из-за гибели агента, маяк так и не был им установлен», - отмечает исследователь.

В заключение, Дегтерев отмечает, что тайну гибели группы Дятлова «можно было распутать еще несколько лет назад».

Валентин Дегтерев известен как любитель конспирологических теорий, которые не подтверждены научными фактами. На счету исследователя десятки различных версий гибели группы Дятлова, ни одну из которых к настоящему времени нельзя назвать достоверной. Официальных подтверждений приведенной выше версии к настоящему времени нет.

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