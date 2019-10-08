СМИ: турецкая артиллерия обстреляла позиции курдов в Сирии

СМИ сообщают, что артиллерия Турции произвела обстрел позиций курдов в составе коалиции «Силы демократической Сирии» неподалеку от города Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Стягивание тяжелой бронетехники к границам Сирии началось после того, как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция на севере республики может начаться в ближайшее время. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

Напомним, впервые о проведении операции сил Турции по формированию зоны безопасности на севере Сирии Эрдоган заговорил после переговоров с США. Стороны договорились об организации координационного центра, но позже США заявили, что не станут поддерживать масштабную военную операцию.