Путин поручил создать единый список стимулирующих выплат для медиков

Президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть создание единого перечня стимулирующих выплат для работников медицинской сферы. Вместе с тем правительство также сформирует перечень компенсационных выплат и условий их назначения.

Помимо прочего, Путин подчеркнул необходимость создания правовых актов о внедрении системы подготовки резервных управленческих кадров. Соответствующий документ, сформированный на основе поручений, опубликован на сайте Кремля. Реализовать установки кабинет министров должен сроком до 30 апреля 2020 года.

Ранее президент призвал не допускать никаких «фокусов» в доплатах медикам. Министр здравоохранения Вероника Скворцова в ответ сообщила, что добиться справедливости при оплате и оклада, и стимулирующих выплат, будет возможно, когда будут актуализированы составы профессиональных квалификационных групп медиков.