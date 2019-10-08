Экс-генпрокурор раскрыл детали вмешательства Украины в выборы в США

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник мог вмешиваться в выборы президента США с целью помочь баллотирующейся в тот момент на пост американского главы Хиллари Клинтон. Об этом заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он уточнил, что Сытник якобы лично подтверждал главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому, что заинтересован в победе Клинтон.

Луценко добавил, что, согласно украинскому законодательству, подобные действия не являются незаконными, однако в США данный инцидент считают вмешательством во внутренние дела Соединенных Штатов.

«Причем вмешательство не журналистов, не обычных граждан, а государственных служащих и политиков», - цитирует Луценко радио «Новое время».

В конце сентября стало известно, что Трампа подозревают в попытках найти доказательства причастности Киева ко вмешательству в американские выборы и зацикленности на заговоре, по теории которого на Украине спрятана переписка Хиллари Клинтон.