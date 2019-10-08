На заводе Чкалова собрали первый моторный отсек для нового Ту-160М2

На заводе имени Чкалова в Новосибирске собрали первый моторный отсек для стратегического бомбардировщика Ту-160М2. Его сборку провели в цехе, специально оборудованном для производства деталей, необходимых для «Белого лебедя».

На изображении с производства виден крупный моторный отсек, покрашенный в оливковый цвет. Деталь создавалась не с помощью чертежей, а через электронную модель, а всех связанных с этим сотрудников специально обучили работе с ней. Размеры мотоотсека поначалу вызывали сложности, но их удалось преодолеть в процессе освоения новых технологических процессов. Статья о производстве опубликована в заводском журнале «Взлетная полоса».

Ранее президент России Владимир Путин оценил развитие завода «Туполев» в Казани, где проходит модернизация стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.