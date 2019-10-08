Опубликовано видео прибытия в Москву «радиоактивного» поезда

«Звезда» публикует видео на котором запечатлено, как на Белорусский вокзал Москвы прибыл поезд, в котором, как предполагалось, был превышен уровень радиации. На кадрах видно, что возле одного из вагонов подвижного состава находится сотрудники МЧС и полиции. При этом паники среди пассажиров не наблюдается.

Ранее сообщалось, что в Москву прибыл пассажирский поезд из Берлина, в одном из вагонов которого предположительно было зафиксировано значительное превышение радиационного фона. Состав на вокзале встретили сотрудники экстренных служб города.

Позже в МЧС заявили, что специалисты ведомства не выявили превышения радиационного фона в вагонах поезда.