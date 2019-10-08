Эксперт объяснил, почему США выгоден разрыв Договора по открытому небу

Соединенные Штаты Америки смогут получать данные наблюдательных полетов от своих союзников, в отличии от России, которая лишится возможности летать над территорией США в случае разрыва договора по открытому небу. Об этом рассказал руководитель Центра политико-военных проблем факультета мировой политики МГУ Евгений Бужинский.

«В Брюсселе есть Единый координационный центр по отслеживанию выполнения договоров различными странами, в которых НАТО принимают участие. Поэтому американцы информацию от этих наблюдательных полетов будут получать от своих союзников. Мы, естественно, лишимся возможности летать над территорией Соединенных штатов», - пояснил Бужинский.

Ранее председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил, что Соединенные Штаты могут выйти из Договора по открытому небу. Энгел направил письмо с протестом советнику американского президента по национальной безопасности Роберту О’Брайену, в котором выразил обеспокоенность тем, что Вашингтон планирует рассматривать варианты выхода из соглашения.

«Договор обеспечивает военную прозрачность 34-х стран. Выход из него поможет России и навредит нашим союзникам и интересам нацбезопасности», - считает конгрессмен.

В Кремле заявили, что не стоит спешить с выводами и нужно дождаться официального подтверждения о возможном выходе США из Договора по открытому небу.

Напомним, что Договор по открытому небу (ДОН) был подписан в марте 1992 года. Соглашение позволяет участникам проводить облеты чужих территорий для наблюдения за военной деятельностью.