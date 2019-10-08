В Москву прибыл радиоактивный поезд: видео

В Москву прибыл пассажирский поезд из Берлина, в одном из вагонов которого предположительно было зафиксировано значительное превышение радиационного фона. Подвижной состав на Белорусском вокзале встретили сотрудники МЧС и других экстренных служб города.

Согласно предварительной версии, следы радиации мог оставить один из пассажиров поезда, который проходит лечение от онкологического заболевания.

Инцидент никак не повлиял на работу транспортной системы в районе вокзала. Пассажиры поезда также не испытали каких-либо трудностей в связи с произошедшим: все кто находился внутри состава благополучно покинули его.