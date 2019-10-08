В МЧС раскрыли подробности о прибывшем в Москву «радиоактивном» поезде

Специалисты не выявили превышения радиационного фона в вагонах поезда, прибывшего из Берлина на Белорусский вокзал Москвы. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе МЧС.

«Специалисты лаборатории МЧС Москвы и “Радон” провели замеры в вагоне поезда. По результатам замеров установлено, что угрозы здоровью пассажиров, следовавших в данном поезде, не было», - прокомментировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Москву прибыл пассажирский поезд из Берлина, в одном из вагонов которого предположительно было зафиксировано значительное превышение радиационного фона. Подвижной состав на Белорусском вокзале встретили сотрудники МЧС и других экстренных служб города.

Инцидент никак не повлиял на работу транспортной системы в районе вокзала. Пассажиры поезда также не испытали каких-либо трудностей в связи с произошедшим: все кто находился внутри состава благополучно покинули его.