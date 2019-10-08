Капуста и скорая помощь: под Саратовом разбираются со скандалом из-за перевозки пациентов

Главврач больницы Дергачевского района Саратовской области, где произошел инцидент с перевозкой больных вместе с капустой, уволен. Скандал случился после публикации видеозаписи, которую сделала Наталья Толкунова. Уже пять лет она страдает почечной недостаточностью и все это время ездит три раза в неделю на гемодиализ в Саратов. Для женщины эта процедура жизненно необходима. Но она устала «трястись» 230 километров туда и столько же обратно по разбитой дороге на «УАЗике», в котором помимо пациентов, еще везут мешки или коробки с овощами. Местные жители рассказывают, что иногда приходится ездить вместе с клиентами психоневрологического диспансера, которых сопровождают полицейские.

Сейчас обязанности главврача дергачевской районной больницы исполняет его зам, Алексей Балашов. По его словам, коллектив после увольнения руководителя в ужасе, поскольку он возглавлял больницу 14 лет. Балашов говорит, что у больницы всегда были проблемы с транспортом. Бензин выделяют, а вот заправлять им нечего: отдельной машины для перевозки пациентов на гемодиализ нет.

Автопарк больницы последний раз пополнялся в прошлом году. Дали оборудованную машину скорой помощи. Сейчас их четыре. Работают на весь Дергачевский район. И с ними никаких проблем нет. Но комфортабельных санитарных машин с мягкими сидениями в больнице не было никогда.

Сегодня пациенты ездят на процедуры уже без мешков с капустой. Но на тех же «УАЗиках». С собой они специально берут подушки, подкладывают на сидение. В местной администрации о проблеме знают. Но помочь не могут, поскольку больница на балансе Минздрава Саратовской области.

На стареньких «УАЗиках» перевозят больных и из Красного Кута в Энгельс. Там тоже уволен главврач местной больницы. И хотя в автопарк поступило 5 новых машин скорой помощи, возить пациентов на гемодиализ на них не могут, поскольку предназначены они для вызовов и экстренной помощи. Сейчас проблему взяли на контроль в федеральном министерстве.

Накануне министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время VII съезда Национальной медицинской палаты, заявила о необходимости дальнейшего развития доставки пациентов до больниц, и необходимости оснащать автопарк лечебных учреждений отечественными автомобилями

«Доставка пациентов, особенно пациентов старшей возрастной группы и имеющей ограничения по здоровью... Эта программа начала реализовываться уже в этом году в рамках проекта демография… Каждая ЦРБ должна иметь не менее двух машин, которые работают как шаттлы, каждая районная больница не менее одной машины», - сказала Вероника Скворцова.

Пока в больницах Саратовской области думают, как решить проблему самостоятельно. Один из вариантов ее решения – это частные перевозки.