Georgian Airways готовит иск против России

Грузинская авиакомпания Georgian Airways намерена обратиться в Европейский суд с иском против Министерства транспорта РФ в связи с прекращением полетов. Об этом заявил генеральный директор перевозчика Роман Бокерия.

По его словам, причинами запрета полетов стали навигационный долг Georgian Airways перед российской стороной в размере 800 тысяч долларов, а также недовольство Минтранса РФ программой авиабезопасности грузинской компании. При этом Бокерия отметил, что у перевозчика нет каких-либо задолженностей, пишет РИА Новости.

Гендиректор Georgian Airways также сообщил, что авиакомпания собирается потребовать в суде 25 миллионов долларов компенсации от Министерства транспорта России.

В августе этого года стало известно, что грузинские авиаперевозчики задолжали России за аэронавигационное обслуживание около миллиона долларов: платежи не поступали по графику более десяти лет.