На Украине рабочего залило расплавленным металлом

Сотрудник Побугского ферроникелевого комбината в Кировоградской области получил ожоги 80-90% тела в результате произошедшего на предприятии разлива металло-шлаковой смеси. Инцидент произошел еще 4 октября, однако известно о нем стало только сейчас.

Как сообщает Госслужба труда Украины, врачи в течение двух дней боролись за жизнь пострадавшего, но спасти его не удалось.

В мае этого года в Татарстане при взрыве цистерны из-под бензина погиб рабочий. Позже в Сети были опубликованы кадры трагического инцидента.