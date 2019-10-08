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Автоэксперт рассказал, как отличить поддельную резину

Игорь Лапик
19:45 08.10.2019
На авторынках и в Интернете сейчас продается много дешевой подержанной резины, которую покупать - все равно, что играть в русскую рулетку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: imago stock&people, Globallookpress

Сейчас на рынках и магазинах можно найти покрышки, сделанные по технологии «наварки», когда на изношенную «лысую» резину наваривают слой протектора.  Об этом рассказал эксперт Александр Киринко.

По его словам, колесо достаточно потереть, и на руке останется черный некачественный след. На некоторых китайских шинах можно увидеть по кромке клей, который проступает во время «наварки». Такая «слоеная» покрышка может лопнуть при резком торможении, а какие бывают последствия представить несложно.

Наварку резины сейчас массово используют дальнобойщики, потому что дешевле восстановить колесо, чем покупать новое.

На авторынках и в Интернете сейчас продается много дешевой подержанной резины. По мнению эксперта, покупать такую - все равно, что играть в русскую рулетку. Как известно, срок жизни автопокрышек короток - около 5 лет. После чего молекулы резины дряхлеют, теряют эластичность. Шинам справляться с давлением становится все сложнее. У них повышается температура, что может привести к взрыву и в разы увеличивает тормозной путь.

Опасность может подстерегать не только в неправильном выборе автопокрышки, но и в неправильном подборе шиномонтажа. У автомобиля одной из жительниц Красноярска прямо на ходу оторвалось колесо. Оказалось, что на сервисе забыли закрутить болты. 

«Мы ехали с дочерью. Почувствовали неладное, съехали на крайний правый ряд, скорость сбавил. Потом раз и колесо отваливается, из под диска искры посыпались», - вспомнила о происшествии жительница Красноярска Наталья Кожуховская.

По мнению автоэкспертов, прежде чем обратиться в шиномонтаж, стоит почитать отзывы о нем и несколько раз взвесить все «за» и «против».

«Если в шиномонтажку стоит очередь, но там грязно, мастера кое-как работают, набросано, навалено все, - лучше не вставать туда. Не стоит торопиться прямо сейчас переобуваться», - объяснил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

Эксперты напомнили старую мудрость о том, что при первом снегопаде, первым делом стоит поменять «резину» в голове, то есть мысленно перестроиться под новый стиль вождения.

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