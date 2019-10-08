ГОСТом не ограничены: в Росстандарте объяснили ситуацию с «запретом» крафтового пива

При производстве так называемого крафтового пива пивоварни не ограничены ГОСТом, поэтому могут использовать любые ингредиенты и компоненты, в связи с чем более логично такую продукцию именовать крафтовый пивной напиток. Об этом заявили в Росстандарте, отметив, что утверждение национального стандарта в этой области в настоящее время не планируется.

«Определение “крафтового пива” не закреплено нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Следует напомнить, что в переводе с английского “craft beer” означает «ремесленное пиво» и при производстве “крафтового пива” пивоварни не ограничены ГОСТом, поэтому могут использовать даже самые необычные ингредиенты и компоненты, в связи с чем, исходя из изложенного выше, более к такой продукции было бы логичнее применять понятие “крафтовый пивной напиток”. Учитывая разные подходы к изготовлению этого напитка, на данный продукт не может быть разработан общий ГОСТ, так как продукция имеет разные технологии и разные рецептуры, а также разные ингредиенты и компоненты, разные вкусы и разные цвета. В связи с этим утверждение национального стандарта в этой области в настоящее время не планируется», - говорится в сообщении ведомства.

При этом в Росстандарте подчеркнули, что производители напитков, изготавливаемых на основе пива, вполне могут использовать положения существующего ГОСТа, а в дальнейшем, наряду с другими заинтересованными сторонами, принимать участие в его пересмотре.

Ранее появилась информация, что в России, возможно, прекратится производство крафтового пива. Это якобы может произойти сразу после вступления в силу нового регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2021 году. Документ регламентирует вопросы безопасности алкогольной продукции, и его положения будут обязательными к исполнению на территории Российской Федерации.

Исполнительный директор Союза российских пивоваров Вячеслав Мамонтов, комментируя эти сообщения, усомнился в возможности запрета крафтового пива в России.