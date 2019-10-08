Путин обсудил обострение на северо-востоке Сирии в Совбезе РФ

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на северо-востоке Сирийской арабской республики с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«Было отмечено, что на данном этапе всем важно избегать каких-либо действий, способных создать препятствия мирному урегулированию в Сирии», - подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что ВВС Турции нанесли удар по базе курдских отрядов на северо-востоке Сирии в провинции Хасеке. Позже в Анкаре заявили, что полностью готовы к военной операции по созданию «зоны безопасности» в этом районе.

Вместе с тем США начали эвакуацию военнослужащих из данной провинции. Позже в Вашингтоне объяснили, что эвакуация не означает полного вывода войск. В свою очередь, власти Сирии выразили готовность защищать курдов на территории страны.