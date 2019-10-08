«Будут большие проблемы»: Трамп предупредил Турцию о 50 военных США в зоне операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Турцию ждут неприятности, если находящимся в районе ее операции в Сирии военнослужащим Соединенных Штатов будет нанесен вред.

«В этом районе находятся 50 наших солдат. Это небольшой район. Я не хочу, чтобы они пострадали или погибли, и я сказал об этом президенту Турции Эрдогану. Если им будет причинен вред, будут большие проблемы», - приводит слова Трампа, сказанные им в Вашингтоне, Fox News.

Ранее в Вашингтоне заявили, что эвакуация военнослужащих США, присутствующих на севере Сирии в районе, где предполагается проведение турецкой операции по созданию зоны безопасности, не равнозначна полному выводу войск.