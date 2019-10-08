МИД РФ обвинил США в намеренной блокировке работы делегаций в ООН

Власти Соединенных штатов целенаправленно затрудняют и блокируют работу ряда делегаций в ООН. Об этом на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи Организации заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Владимир Ермаков.

Он напомнил, что несколько членов делегации из России, которые должны были принять участие в сессии Генассамблеи ООН, не получили американские визы. И подобная ситуация, по словам дипломата, произошла также с некоторыми другими странами. Ермаков отметил, что Вашингтон систематически не выполняет свои обязательства как принимающая сторона, чтобы создать таким образом преимущества для себя.

«Вашингтон взял на себя четкие обязательства обеспечивать максимально благоприятные условия для проведения мероприятий ООН в Нью-Йорке, а теперь уже многие годы игнорирует эти обязательства и блокирует работу многих делегаций», — констатировал российский дипломат.

Ранее стало известно, что США не выдали визы трети российской делегации, которая должна была принять участие в заседании Первого комитета Генассамблеи ООН. В связи с этим заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил с 2020 года перенести работу данного комитета в Вену или Женеву.