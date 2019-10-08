Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД РФ обвинил США в намеренной блокировке работы делегаций в ООН

Ивана Живкович
18:52 08.10.2019
В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что таким образом Вашингтон создает преимущества для себя.
МИД РФ обвинил США в намеренной блокировке работы делегаций в ООН
© Фото: Li Muzi, Globallookpress

Власти Соединенных штатов целенаправленно затрудняют и блокируют работу ряда делегаций в ООН. Об этом на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи Организации заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Владимир Ермаков.

Он напомнил, что несколько членов делегации из России, которые должны были принять участие в сессии Генассамблеи ООН, не получили американские визы. И подобная ситуация, по словам дипломата, произошла также с некоторыми другими странами. Ермаков отметил, что Вашингтон систематически не выполняет свои обязательства как принимающая сторона, чтобы создать таким образом преимущества для себя.

«Вашингтон взял на себя четкие обязательства обеспечивать максимально благоприятные условия для проведения мероприятий ООН в Нью-Йорке,  а теперь уже многие годы игнорирует эти обязательства и блокирует работу многих делегаций», — констатировал российский дипломат.

Ранее стало известно, что США не выдали визы трети российской делегации, которая должна была принять участие в заседании Первого комитета Генассамблеи ООН. В связи с этим заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил с 2020 года перенести работу данного комитета в Вену или Женеву.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.10.2019, 17:59
Донбасс под огнем: ВСУ за сутки более 20 раз обстреляли ДНР
Дата07.10.2019, 20:00
Шойгу провел переговоры с министром обороны США
Дата08.10.2019, 04:42
«Давай потанцуем в Москве, детка»: Макгрегор бросил вызов Нурмагомедову
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата08.10.2019, 12:44
Шойгу: заводские летные испытания нового воздушного танкера завершатся в мае
Дата08.10.2019, 09:53
Взять город без боя: чем напугал фашистов легендарный военачальник Ази Асланов
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:32 В стране и мире
ГОСТом не ограничены: в Росстандарте объяснили ситуацию с «запретом» крафтового пива
19:17 В стране и мире
Путин обсудил обострение на северо-востоке Сирии в Совбезе РФ
18:44 В стране и мире
Экс-президент UEFA Платини рассказал об «идеях возвращения в футбол»
18:42 В стране и мире
Белорусские танкисты присоединились к #TetrisChallenge
18:07 В стране и мире
В Запорожье памятник Ленину переделали в Порошенко
События дня
События дня
Умер Марк Захаров
Взвод-2019
Центр-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Мать «девочки-бэтмена» рассказала, как прошла первая операция
Видео
Онколог назвал возможную причину выписки Заворотнюк из клиники
Экс-пилот ВВС США рассказал о поглотившей торпеду «темной материи» в Тихом океане
Кинологи назвали самые «вредные» породы собак
Видео
Пассажирский лайнер разминулся в небе с баллистической ракетой США: видео
Видео
В России сделают бесплатными туалеты на вокзалах
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.