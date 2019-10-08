Кириенко рассказал о новшествах конкурса «Лидеры России-2020»

Государство должно создать для человека условия, чтобы он мог реализовываться сам. Об этом сегодня, 8 октября, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко во время обсуждения конкурса «Лидеры России-2020».

«Реализоваться человек сможет только сам, но ответственность государства – создать для этого условия», - сказал Сергей Кириенко.

По словам Кириенко, с момента начала регистрации на конкурс, которая началась 4 октября в 18:00, пришли 46 тысяч 570 тысяч заявок. Самыми активными являются жители центральной России - 34,4% от общего числа заявок, на 2 месте – Приволжский федеральный округ, из которого зарегистрировалось 16,1% конкурсантов, третье местот занял Северо-Западный округ и 13,9% зарегистрированных конкурсантов.

Кириенко добавил, что основным новшеством конкурса «Лидеры России-2020» станет специализация. Прежде все выступали на одной площадке, теперь участники будут состязаться в своих профессиональных сферах.

В этом году возможность принять участие в конкурсе предоставили управленцам из Белоруссии. Интерес проявили и другие страны.

«У нас есть запрос от Азербайджана... запрос на квалифицированных людей есть везде», - сказал Сергей Кириенко.

Напомним, что цель конкурса «Лидеры России» - найти в стране самых талантливых и перспективных руководителей. Победители конкурса получают образовательный грант в миллион рублей и возможность занять серьезные должности в федеральных и региональных структурах власти.