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Экс-президент UEFA Платини рассказал об «идеях возвращения в футбол»

Роман Захаров
18:44 08.10.2019
Бывший спортивный чиновник собирается продолжить в судебном порядке оспаривать штраф в 60 тысяч швейцарских франков, который на него наложила FIFA.
Экс-президент UEFA Платини рассказал об «идеях возвращения в футбол»
© Фото: Jonathan Moscrop, Globallookpress

Во вторник, 8 октября, истекла дисквалификация бывшего президент UEFA Мишеля Платини, которую он получил в 2015 году. Тогда комитет FIFA по этике отстранил Платини от любой деятельности, которая имеет отношение к футболу, из-за подозрений в причастности к коррупционной схеме, благодаря которой он незаконно обогатился на два миллиона швейцарских франков.

Изначально срок дисквалификации составлял восемь лет, однако позже наказание было уменьшено до четырех лет.

Как уже заявил сам Платини, у него «есть идеи насчет возвращения в футбол», пишет «АиФ».

Кроме того, экс-президент UEFA собирается продолжить в судебном порядке оспаривать штраф в 60 тысяч швейцарских франков, который на него наложила FIFA. Эту сумму Мишель Платини должен выплатить, чтобы вернуться к футбольной деятельности. 

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