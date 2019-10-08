Белорусские танкисты присоединились к #TetrisChallenge

Белорусские военные присоединились к охватившему мир флешмобу Tetris Challenge, суть которого состоит в том, чтобы показать на фото или видео рабочий инвентарь. При этом участники акции должны разложить предметы, как в игре тетрис, и снять происходящее на камеру.

Танкисты 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Вооруженных сил Республики Беларусь продемонстрировали, что содержится внутри Т-72Б. На кадрах, опубликованных в Сети, можно увидеть боекомплект, снаряжение и вооружение боевой машины.

Ранее к флешмобу присоединилось министерство по чрезвычайным ситуациям Минска. Ведомство опубликовало кадры, на которых представители разных служб аккуратно раскладывают все свое оборудование и ложатся рядом с ним.

© МЧС Белоруссии

Не оставили без внимания акцию и сотрудники петербургской Госавтоинспекции и реконструкторы из Екатеринбурга.

© ГИБДД Екатеринбурга, instagram

Всемирную известность челлендж получил после снимка полицейских из Цюриха, позаимствовавших идею у своих коллег из Новой Зеландии. Швейцарские правоохранители выложили в Сеть фотографию, на которой изображены двое лежащих на земле сотрудников, а рядом с ними расположились полицейский и весь инвентарь. Фотография собрала 4,5 тысячи лайков.