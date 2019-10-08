За распространение запрещенной информации предлагают блокировать мессенджеры и e-mail

Группа членов Совета Федерации внесла в Госдуму законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров за распространение запрещенной в России информации.

Одним из инициаторов документа выступил сенатор Андрей Клишас. Он рассказал, что этот документ является новой редакцией уже предлагавшейся инициативы.

«В целях распространения на электронные почтовые сервисы обязанностей, возлагаемых действующей нормой закона на мессенджеры, новая редакция устанавливает общее для них понятие - "организатор сервиса обмена сообщениями"», - заявил сенатор.

Кроме этого, в законопроект вносится пункт об административных нарушениях. Штраф за невыполнение требований для физических лиц может составить от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 800 тысяч до одного миллиона рублей.

Одновременно с этим корректируются нормы, касающиеся ограничения переписки. Сенаторы настаивают на полной блокировке пользователя, а не отдельных отправляемых им сообщений.

Авторы законопроекта считают, что разработанный ими документ позволит снизить число анонимных сообщений о террористических актах.