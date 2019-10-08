Донбасс под огнем: ВСУ за сутки более 20 раз обстреляли ДНР

Готовность к разведению сил, которое по решению Киева перенесли с 7 на 9 октября, сегодня вновь подтвердили в Донбассе. Создание зон безопасности в районе населенных пунктов Золотое и Петровское - непременное условие продолжения диалога в «нормандском формате». Но ВСУ продолжают обстрелы этих территорий, при этом обвиняя ополченцев в нарушении перемирия. А националисты заявляют: если Киев отведет войска, их позиции займут так называемые добровольческие батальоны.

Поселок Жабичево сегодня тоже пострадал от украинской армии. Населенный пункт обстреляли 60-миллиметровыми минами, предназначенными для уничтожения живой силы. Стоит отметить, что таких минометов ни в России, ни на Украине не было. Этот калибр используют военнослужащие НАТО.

«Когда мы позавчера приезжали в Старомихайловку, местные жители говорили, что ВСУ - цитирую - "как с цепи сорвались". И вот вчера вечером украинская армия только подтвердила столь нелестное сравнение. После вчерашнего обстрела разрушения получили 20 домов», - рассказал «Звезде» официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин.

За прошедшие сутки ВСУ 24 раза обстреливали населенные пункты ДНР. Под прицелом оказались и окраины самого Донецка.

Сегодня жертв среди мирного населения самопровозглашенной республики удалось избежать. Но очевидно, что Вооруженные силы Украины делают все, что в их силах, чтобы сорвать начало отвода сил, выгнать граждан ДНР из своих домов и заставить их уйти с этой земли.