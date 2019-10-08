Ученые доказали опасность дыма от вейпов

Ученые Нью-Йоркского университета после годового исследования на грызунах пришли к выводу, что дым от электронных сигарет может вызывать рак. Исследователи наблюдали за 40 мышами, которых регулярно подвергали воздействию дыма от вейпов.

После года такого воздействия у четверти грызунов был обнаружен рак, у 60% мышей были диагностированы предраковые поражения. Ученые считают, что дым электронной сигареты может повреждать ДНК, что и приводит к активному делению опасных клеток.

Считается, что ученые Нью-Йоркского университета впервые смогли доказать научными методами связь между вейпами и онкологией.

Ранее в США Центр профилактики и контроля заболеваний сообщил о первом зафиксированном случае смерти человека от курения электронной сигареты. Молодой человек был госпитализирован в больницу штата Иллинойс. У него диагностировали тяжелое респираторное заболевание из-за курения вейпа. Спасти мужчину не удалось.