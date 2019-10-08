В Запорожье памятник Ленину переделали в Порошенко

В Запорожье появился памятнику бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Расположился монумент на базе отдыха «Скиф» на Днепре. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь Михаил Шнайдер, он опубликовал соответствующую фотографию.

«В Запорожской области поставили памятник Порошенко. Кто-нибудь знает, как называется этот диагноз?» - таким вопросом мужчина сопроводил свою публикацию.

Как сообщает «Обозреватель», изначально это был памятник Владимиру Ленину. Однако «скульпторы» решили его «декоммунизировать», попытавшись придать ему сходство с Порошенко.

На фотографиях видно, что памятник разукрасили. На Ленина надели черный костюм с гербом Украины и изменили ему лицо.

Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который запрещает пропаганду советской символики, действует на Украине с 2015 года.