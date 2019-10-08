Трамп пообещал не бросать курдов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не отказывались от сирийских курдов и не только оказывают им материальную помощь, но и поддерживают оружием.

«Мы находимся в процессе ухода из Сирии, но ни в коем случае не отказались от курдов, которые являются особыми людьми и замечательными бойцами», - написал Трамп в своем Twitter.

Президент США напомнил, что любые действия Турции будут «разрушительными для их экономики».

«Любые ненужные боевые действия Турции будут разрушительными для их экономики и их очень хрупкой валюты. Мы помогаем курдам материально/оружием!» - добавил Трамп.

Ранее сирийские власти высказались о готовности защищать курдов, которые остались, по их мнению, без поддержки Вашингтона.

В Москве заявили, что США не предупредили о выводе американского контингента из Сирии, как и Турция - о планах по проведению военной операции на севере страны. В Кремле внимательно следят за ситуацией в регионе.