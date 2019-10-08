В Китае назвали преимущество российского Т-14 перед американским Abrams

Броня Т-14 «Армата» на сотни килограммов легче, чем у M1A Abrams, что является дополнительным преимуществом российского танка нового поколения перед американским.

Материал имеет повышенную прочность при уменьшенной на 15% толщине, пишет китайское издание Sina. Данная противопульная броня 44С-св-Ш создавалась московским Научно-исследовательским институтом стали. Она была получена методом шлакового электропереплава легированной стали.

Кроме того, у танка есть система активной защиты «Афганит» и динамическая защита «Малахит», пишут авторы статьи. Первый уничтожает ракеты роем металлических шариков, а второй отбрасывает их от танка.

Т-14 «Армата» - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Широкой публике он был представлен на параде Победы в 2015 году вместе с другими изделиями на базе «Арматы».

Т-14 является первым в мире танком, реализующим в своем конструкторском замысле концепцию сетецентрической войны, где танк используется, прежде всего, как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена.