Истребитель F-16 потерпел крушение на юго-западе Германии
Пилот воздушного судна успел катапультироваться.
© Фото: Александр Ковалев, РИА Новости
Истребитель F-16 потерпел крушение на юго-западе Германии в округе Трир-Саарбург. Об этом сообщает телерадиокомпания SWR.
По данным радиостанции, инцидент произошел вдали от населенных пунктов. Пилот воздушного судна успел катапультироваться. Информации о его состоянии пока нет.
Сейчас остается неизвестным, входил ли потерпевший крушение истребитель в состав люфтваффе.