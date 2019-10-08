Истребитель F-16 потерпел крушение на юго-западе Германии в округе Трир-Саарбург. Об этом сообщает телерадиокомпания SWR.

По данным радиостанции, инцидент произошел вдали от населенных пунктов. Пилот воздушного судна успел катапультироваться. Информации о его состоянии пока нет.

Сейчас остается неизвестным, входил ли потерпевший крушение истребитель в состав люфтваффе.