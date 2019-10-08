В Совфеде заявили о наличии данных по подготовке беспорядков в Москве в период выборов

Комиссия Совфеда РФ по защите государственного суверенитета располагает данными о подготовке в Москве массовых беспорядков в период выборов. Такое заявление сделал руководитель комиссии Андрей Климов.

«Наши исследования показывают, что попытки вмешательства в избирательный процесс в России были, но итоговые результаты оказались не те, на которые рассчитывали организаторы», - добавил он.

При этом сенатор не стал уточнять детали информации о подготовке в столице бесчинств, однако подчеркнул, что данные события «удивительным образом» вписываются в планы частной разведывательной компании, действующей в интересах США.