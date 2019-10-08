Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил в телефонном разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ситуацию на северо-востоке Сирии, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«Стороны подробно обсудили процесс сирийского урегулирования, уделив особое внимание ситуации на северо-востоке САР», - говорится в комментарии ведомства.

В сообщении подчеркнуто, что на встрече также состоялся обмен мнениями по ситуации на Балканах.

Ранее стало известно, что турецкие власти дислоцируют тяжелую бронетехнику у границы с Сирией.

Пятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы его страны готовы к проведению военной операции по обеспечению безопасности на севере Сирии. Позже, 7 октября, турецкий лидер добавил, что США начали выводить войска с указанной территории - именно там Анкара собиралась провести операцию по созданию зоны безопасности.

Также накануне стало известно, что турецкая авиация нанесла удар по базе курдских отрядов на северо-востоке Сирии, в провинции Хасеке.