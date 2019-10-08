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В Сирии заявили о готовности защищать курдов

Тамара Астапенкова
16:53 08.10.2019
Руководство курдских формирований назвало сотрудничество с Башаром Асадом лучшим вариантом перед лицом угрозы со стороны Анкары.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сирийские власти готовы защитить курдов, проживающих на севере страны, если Турция начнет против них военную операцию. Как заявили в МИД Сирии, курды остались без поддержки Вашингтона, который до последнего момента называл их формирования своими союзниками.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов начать операцию по созданию зоны безопасности в Сирии к востоку от реки Евфрат, и уточнил, что решение об этом будет принято в ближайшее время.

В США отказались поддерживать или участвовать в военной операции в Турции. По словам турецкого лидера, Соединенные Штаты Америки начали выводить свои войска из северных районов Сирийской Арабской Республики.

Руководство курдов уже назвало сотрудничество с президентом Сирии Башаром Асадом лучшим вариантом перед лицом угрозы со стороны Анкары. Турецкие власти пока не назвали точной даты начала операции по созданию зоны безопасности. Но министерство обороны страны сообщило, что все подготовительные работы уже завершены. В соцсетях появляются ролики, в которых видно, как идет дислокация тяжелой бронетехники у границы с Сирией.

Сложившуюся ситуацию обсудили в телефонном разговоре глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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