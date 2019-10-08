Вдова Марьянова требует для виновных в смерти мужа справедливого наказания

Вдова актера Дмитрия Марьянова, который скончался осенью 2017 года, считает, что виновные в смерти ее мужа должны получить справедливое наказание. Ксения Бик рассказала, что полностью доверяет в этом вопросе Следственному комитету.

«Я не кровожадный человек. [Наказание должно быть] только в рамках закона и за содеянное. Мне чья-то кровь или лишение свободы не вернет мужа, поэтому пусть будет как будет. Главное, чтобы не было никаких нарушений и подтасовок», - заявила вдова Марьянова.

Следствие считает, что в гибели актера виновна руководитель реабилитационного центра «Феникс» Оксана Богданова. Именно в ее учреждении длительное время находился Дмитрий Марьянов. Кроме того, по указанию Богдановой сотрудники «Феникса», несмотря на жалобы актера, не оказывали ему нужную помощь, а также до последнего не вызывали скорую помощь.

В интервью «360» вдова Дмитрия Марьянова рассказала об очной ставке с Оксаной Богдановой. По словам Ксении Бик, женщина свою вину не признала. Глава «Феникса» заявила, что якобы не знала о тромбе у актера. Ксения Бик назвала слова Богдановой абсурдом, заявив, что перед отъездом мужа в клинику она положила ему в сумку рентгеновские снимки и таблетки.

Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года в возрасте 47 лет. Причиной смерти стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.